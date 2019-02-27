Vatandaşın tanımadığı AK Parti Belediye Başkan adayını Bakan Varank tanıttı

Bolu'da, kentin en işlek caddesinde AK Parti Bolu Belediye Başkan adayına destek olmak için ziyaretlerde bulunan Bakan Varank, adayı tanımadığını söyleyen bir esnafa Fatih Metin'i kendisi tanıttı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde AK Parti Belediye Başkan adayı Fatih Metin'e destek olmak için Bolu'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Bakan Varank, ziyaretleri sırasında sohbet ettiği bir esnafa ‘hayırlı işler' diledikten sonra AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin'i tanıyıp tanımadığını sordu. Esnafın ‘tanımıyorum' cevabı üzerine Fatih Metin, “geçen gün geldim ya. Sohbet ettik burada arkadaşlarla” dedi.

Bakan Varank, aday Fatih Metin'e dönerek, “Tanıtamamışsın demek ki kendini. Bu sefer ben tanıtayım. Fatih bey vekillik yaptı. Bakan Yardımcılığı yaptı” diyerek esnafa Metin hakkında bilgiler verdi.

Fatih Metin'i tanımadığını söyleyen esnaf ise, Bakan Varank'a, “demek ki kendini güzel tanıştıramamış” şeklinde cevap verdi.