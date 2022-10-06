Virajı alamayan araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Bolu'da virajdan döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 10 metrelik uçuruma yuvarladı. Araçtaki 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden yaralı kurtarıldı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Alpağut mahallesi 3. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Ö. idaresindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan sürücü ile yolcular Doğan Ç., Muhammed Emir Y., Mustafa Asım S., Osman Yiğit Y. ve Buğra Kaan B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan gençler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı tedavileri için kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.