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Virajı alamayan minibüs 25 metreden uçtu

Bolu’da D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs, 25 metreden uçuruma yuvarlandı.

Bolu'da D-100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs, 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan kimse olmadı.


Dün gece saatlerinde başlayan sağanak, D-100 karayolu ve TEM otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini devam ettiriyor. Yoğun sisin de olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler de zor anlar yaşıyor. Edinilen bilgiye göre kar yağışı ve sis nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği D-100 karayolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir minibüs, kaygan yolda virajı alamayarak 25 metre yükselikteki uçurumdan yuvarlandı.


Kazada minibüste bulunan sürücü yara almadan kurtulurken, araç olay yerine getirilen vinç yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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