Yaban hayatının dondurulmuş hali bu sergide

Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı Tanıtım Merkezi'nde yaban hayvanları sergileniyor. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, dondurulmuş hayvanlara ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Gölü Milli Parkı 4 mevsim ziyaretçilerle dolup taşıyor. Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Milli Park içerisine açılan tanıtım merkezi içerisinde sergilenen dondurulmuş yaban hayatı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'Çok beğendik'

İstanbul'dan gelen Tülay Karadeniz “Doğada yaşayan hayvanların yaşlılıktan veya kaza sonucu ölenlerin dondurularak sergilendiği tanıtım merkezini çok beğendik. Yılın ilk karını da burada gördük inanılmaz. Gezdik buralar çok güzel doğa her mevsim güzel burası dört mevsim güzel” diye konuştu.

Bir başka ziyaretçi Gülsüm Pekdoğan ise, “Harika bir yer bu tanıtım merkezindeki hayvanlarda güzel iyi sergilemişler doğada bu hayvanları görmek zor keşke canlısını görebilsek” dedi. Abant'ı çok beğendiğini ifade eden Besim Sarı, "“Abant'ı çok beğendim doğa manzarası çok güzel, ziyaretten çok memnun kaldık. Tekrar gelmeyi istiyorum burada hayvanların sergisini de izledik dağda televizyonda gördüğümüz yaban hayatında yaşayan hayvanları burada görmüş olduk” şeklinde konuştu.

Tanıtım merkezinde içerisinde alabalık, ayı, geyik, sansar, yaban hayatında bulunan hayvanlar sergileniyor. Tatilciler Abant Milli Parkı'na geldiğinde tanıtım merkezini gezerek bilgi alıyor.