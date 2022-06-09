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Yaban hayvanları için doğaya 100 kilo et bırakıldı

Bolu’da jandarma ekipleri yaban hayvanlarının beslenebilmesi için ormanlık alanlara 100 kilo et, saman ve ekmek bıraktı.

Bolu'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarının beslenebilmesi için ormanlık alanlara 100 kilo et, saman ve ekmek bıraktı.


Bolu'nun Mengen ilçesinde Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası sebebiyle yaban hayvanları için çalışma yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanlarda yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için 100 kilogram et, saman balyası ve ekmek bıraktı.

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