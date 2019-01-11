Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Bolu'da, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlara saman ve yem bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlarda yemleme çalışması yaptı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu alanlara sabah saatlerinde gelen ekipler, yaban hayvanlarının geçiş noktalarına 50 kilogram yulaf samanı ve 50 kilogram da besi yemi bıraktı.

Yapılan çalışmada, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde de yaban hayatının yoğun olduğu alanlara 75 kilogram yulaf samanı ve besi yemi bırakıldı.

Ekipler, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.