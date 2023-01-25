İhlas Haber Ajansı

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Yaban ördekleri soğuk havaya rağmen Abant'ı mesken tuttu

Bolu Abant Milli Parkı’nda havaların soğumasıyla birlikte dere kenarları dondu.

Bolu Abant Milli Parkı'nda havaların soğumasıyla birlikte dere kenarları dondu. Soğuk havaya rağmen Abant Gölü'nde avlanan yaban ördekleri ve Sakarca kuşları ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.


Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Abant Milli Parkı'nda soğuk havanın etkisiyle dere kenarları dondu. Soğuk havaya rağmen Abant Gölü'nde yaban ördeklerinin ve Sakarca kuşlarının beslendiği görüldü. Abant Gölü'nü mesken tutan ördekler ve kuşlar, ziyaretçilere de güzel manzaralar sundu. Bölgeye gelen tatilciler, gölde avlanan yaban ördeklerini besleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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