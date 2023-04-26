Yağışlı havada ters takla attılar, yara almadan kurtuldular

Bolu'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Mudurnu ilçesi ile Ankara'nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan D-655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'ya gitmekte olan Emrullah Doğan yönetimindeki 42 AHJ 627 plakalı otomobil Aynalıkaya Geçidi'nde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan alana savrularak takla attı. Sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan Umut Çakır kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtan sağ kurtulan Emrullah Doğan ve Umut Çakır 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazazedeleri ambulans içerisine alarak gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.