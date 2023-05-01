Yağmurlu ve karlı günlerin ardından tatilciler Abant Gölü Milli Parkı'na akın etti

Bolu'da geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan sağanak ve aralıklarla kar yağışının ardından güneşin kendini göstermesiyle tatilciler Abant Gölü Milli Parkı'na akın etti.

Bolu'da bir hafta boyunca etkili olan yağışlı havanın ardından güneş kendini yeniden gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Abant Gölü Milli Parkı tatilcilerle doldu. Güneşli havayı doğa ile iç içe geçirmek isteyen tatilciler, sabahın erken saatlerinde milli parka akın etti. Tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Göksu Gökarslan, "Bugün Abant'tayız. Abant, dört mevsimiyle çok güzel. Çiçekler, ağaçlar uyandı. Karların erimesiyle birlikte göl suları yükseldi. Burada pikniğimizi, mangalımızı yaptık. Faytona bindik ve yürüyüş yaptık" dedi.

Hakkari'den Bolu'ya gelen bir başka tatilci ise "İlk defa geldim, çok güzel bir yer. Daha önce televizyonlardan görüyorduk. İnternetten bakıyorduk. İnternet üzerinden göründüğünden daha da güzel. Her insanın gelip görmesi gereken güzelliklerden birisi" diye konuştu.