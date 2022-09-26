Yangında dumanların arasında kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Bolu'da, 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumanların arasında kalan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen ve büyük korku yaşayan çocuk itfaiye eri tarafından sakinleştirildikten sonra ayakta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer mahallesi Palmiye sokak üzerinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Sevim Çiğdemlioğlu'nun evinin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını söndürdü. Yangın çıkan apartmanın 4'üncü katında yaşayan bir çocuğun dumanların arasında kaldığını gören itfaiye ekipleri küçük çocuğu bulunduğu alandan alarak aşağı indirdi. Dumandan etkilenen ve korkan çocuk itfaiye eri tarafından sakinleştirildikten sonra ambulansa götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk oksijen takviyesi yapılarak ayakta tedavi edildi.