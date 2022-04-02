İhlas Haber Ajansı

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Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Bolu’nun Mengen ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.


Mengen ilçesine bağlı Kadısusuz köyü yakınlarında ormanlık alanda hareket etmekte güçlük çeken karacayı gören vatandaşlar durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı karacayı kent merkezine götürerek muayene ettikten sonra tedavisi için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

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