Yaralı ceylanın hayatını kurtardı

Bolu'da vatandaşın yolda bularak battaniyeye sardığı yaralı ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bolu'dan Mudurnu'ya seyir halindeyken yol kenarında hareketsiz yatan ceylanı gören Vedat Çakıroğlu, aracını yol kenarına park ettikten sonra hayvanın yanına gitti. Ceylanın yaralı olduğunu gören Çakıroğlu, battaniyeye sardığı hayvanı aracına taşıdı. Çakıroğlu'nun bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen yaralı ceylan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Ceylanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.