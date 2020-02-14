Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan ailenin yardımına kar komandoları koştu

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşadıkları yayla evinde elektriksiz kalan ailenin imdadına elektrik dağıtım firmasının ekipleri koştu. Karlar içindeki köye ulaşan ekipler, ailenin elektriğe kavuşmasını sağladı.

Bolu'da yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının olduğu Kasaplar Yaylası mevkiinde bir elektrik direğinin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle yaylada bulunan evlerin elektriği kesildi. Yayla evinde 4 gün elektriksiz kalan Yılmaz ailesi, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresine ait kepçelerin yolu açmasının ardından Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, yaylaya yeniden enerjinin verilmesi için harekete geçti. Köye gelen ekipler, karların arasında ilerleyerek ulaştıkları elektrik direğini onardı.

Elektrik sorunlarının çözülmesine sevinen İbrahim Yılmaz, “4 gün boyunca elektrik olmadı. Yol açılmadı. Kepçeler de ulaşamadı. Mağdur kaldık burada. İşe gidemedik. Bütün ekiplere teşekkür ederiz” dedi.

“Tüm ekiplerimizi seferber ettik”

Zor şartlar altında çalışmaları tamamladıklarını belirten SEDAŞ İl Sorumlusu Levent Şimşek, “Yolun açılmasının ardından ekip arıza noktasında bir ağacın devrilerek alçak gerilim şebekesinin iletkenlerinin hasar gördüğünü tespit ettiler. Hemen çözüm üreterek, zorlu koşullar olsa da yaklaşık 1,5 metre karın içerisinde ulaşım sağlayarak zor şartlar altında ailemizin tek başına ikamet ettiğini öğrendik. Mağduriyeti gidermek için tüm ekiplerimizi seferber ederek kısa süre içerisinde enerjimizi verdik. Ailemiz de onun mutluluğunu yaşadı” dedi.