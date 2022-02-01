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Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Bolu’da, yayla evlerinden hırsızlık yaptığı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, yayla evlerinden hırsızlık yaptığı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Bakırlı köyü yaylasında evlere giren bir şahsın olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaylada düzenledikleri operasyonda girdiği 2 evden elektronik ve değerli eşyalar çalan G.D. isimli şahıs 3'üncü eve girdiği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan G.D., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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