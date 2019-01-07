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Yazar Hayati İnanç, hakim ve savcılar ile edebiyat sohbetinde bir araya geldi

Yazar Avukat Hayati İnanç, Bolu Adliyesi’nde düzenlediği edebiyat sohbet programında hakim ve savcılarla biraraya geldi.

Yazar Avukat Hayati İnanç, Bolu Adliyesi'nde düzenlediği edebiyat sohbet programında hakim ve savcılarla biraraya geldi.


Bolu Adliyesi'nde hakim ve savcılar için Yazar Avukat Hayati İnanç'ın konuk olduğu ‘Can veren pervaneler' isimli edebiyat sohbet programı düzenlendi. Programa, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve adliyede görevli hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.


Yoğun ilginin olduğu programda Hayati İnanç'ın bir buçuk saat süren söyleşisinde hukukçu şairler, divan edebiyatından sunduğu örnekler ile edebiyata dair konuşmaları katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.


İnanç, Bolu Adliyesi'nde böyle bir program düzenlenmesinden memnun olduğunu belirterek, “Hukuk ve sanatın bir araya gelmesi çok güzel bir olay. Açılışı yeni yapılan Bolu Adliyesi'nde böylesi güzel bir sanat faaliyeti düzenlemesinden oldukça memnun oldum” dedi.


Etkinlikle ilgili konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ise, “Soğuk ve karlı Bolu kış gününde dizeleri, beyitleri ve sımsıcak sözcükleri ile içimizi ısıtan Avukat Hayati İnanç'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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