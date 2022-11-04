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Yazısı kaybolan mezar taşlarını boyadılar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yazısı kaybolmuş mezarlardaki isimler ve tarihler gönüllüler tarafından yeniden boyandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yazısı kaybolmuş mezarlardaki isimler ve tarihler gönüllüler tarafından yeniden boyandı.


Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi Sevgi ve Merhamet Timi gönüllüleri, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesiyle ilçe mezarlıklarında bulunan yazısı kaybolmuş mezar taşlarını boyadı. Proje hakkında konuşan Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi Gençlik lideri Filiz Taşkın, "Hamdibeyler Mezarlığında yazı, isim ve tarihleri zaman içerisinde silinen mezar taşlarını üniversite öğrencilerimizle birlikte boyadık. Böyle bir projede çalışmak hem öğrenciler hem de bizim için çok güzeldi" dedi.

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