Yedigöller Milli Parkı, bayram tatilinde ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı

Bolu'da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlere keyifli anlar yaşattı. Yeşilin hakim olduğu Yedigöller'in mest eden manzarası havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin ilk tercihi oldu. Kar örtüsünün kalkmasıyla birlikte yeşil tonun hakim olduğu Yedigöller'in eşsiz manzarasında tatillerini geçiren vatandaşlar, kamp alanlarında kurdukları çadırlarda kalarak, yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadılar.

Bayram tatilini geçirmek için Bursa'dan gelen Cüneyt Fidan, “Ramazan Bayramı'nı değerlendirebilmek için Bursa'dan geldik. Uzun bir mesafe ama gerçekten buna değer. Buranın doğası, tabiatı, havası çok harika. Hava da çok güzel. Çok kalabalık değil. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Tekrar tekrar gelmek istiyorum. Çadır da kurulabiliyor. Kamp alanları var. Kamp yapmak isteyenler için çok avantajlı” dedi.