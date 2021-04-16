Yedigöller Milli Parkı yolu 4 aydır kapalı

Bolu'da yoğun geçen kış sebebiyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında kapanan Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı 4 aydır kapalı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve her yıl özellikle fotoğraf ve kamp tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller Milli Parkı'nın yolu yoğun geçen kış mevsiminde beton bariyerlerle kapatıldı. Kış boyunca kapalı kalan Yedigöller Milli Parkı, yolu kapanmasının ardından geçen 4 ay sonunda güzergahta kar ve buzlanma olması sebebiyle henüz açılamadı. Turizm merkezine gitmek isteyen ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tabelayla uyarıldı. Ekiplerin yol üzerine koydukları uyarı tabelasında, “Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı ulaşıma kapalıdır. Ulaşım Zonguldak-Mengen karayolundan sağlanmaktadır” denildi.