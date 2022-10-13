Yeğeniyle mantar toplamaya giden yaşlı kadın ormanda kayboldu

Bolu'da yeğeniyle birlikte gittiği ormanda mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun turizm bölgesi Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan Ayı Kayası mevkiinde yeğeniyle birlikte mantar toplayan 75 yaşındaki Şehri Kulaksız, dün akşam saatlerinde ormanlık alanda kayboldu. Kulaksız'ı bir süre ormanda arayan ama bulamayan yeğeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattıkları arama çalışmasında Kulaksız, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Çığ Eğitim Alanı mevkiinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın daha sonra ailesine teslim edildi.