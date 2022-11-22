Yeni hizmet binası yapımına başlandı

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk beraberinde Makine İkmal Şube Müdürü Kemal Yıldız ile birlikte incelemelerde bulunmak, çalışmaları denetlemek ve yapımına başlanan yeni hizmet binası yapım işini yerinde görmek üzere Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğünü gezdi.

Faaliyetlerin aksamadan yürütülmesinin sağlanması, personelin daha modern ve sağlam binalarda hizmetlerini yerine getirebilmeleri için yapılacak Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü yeni hizmet binası hakkında bilgi alan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve proje bedellerinin aşılmaması için gerekli hassasiyetin ve gayretin gösterilmesini istedi.

Şentürk incelemelerinin ardından yapılan hizmetler ve çalışmalardan ötürü memnuniyetini dile getirerek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.