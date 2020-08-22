Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, TFF'nin harcama kısıtlaması getirmesine ilişkin, "Keşke yabancı kısıtlamasına, harcama kısıtlamasına gerek kalmadan kendi yorganımızı görebilsek, ayaklarımızı da ona göre uzatabilsek" dedi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Bolu'da devam ediyor. Bolu'da 10 günlük kamp dönemi geçirecek olan Yeni Malatyaspor, kamp süreci boyunca 26-29 Ağustos ve 2-4 Eylül tarihlerinde 4 hazırlık maçı yapacak.

"Çalışmalar iyi gidiyor"

Kamp çalışmalarının iyi gittiğini ve yeni oyuncuların takıma katıldığını ifade eden Hamzaoğlu, "Yaklaşık 3 gün oldu başlayalı. Şu ana kadar çalışmalar oldukça iyi geçiyor. Bütün oyuncularımız gayet istekli. Tempolu çalışıyoruz. Şu ana kadar memnunum, inşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. Geçtiğimiz sezona baktığımıza Malatyaspor ligi istediği yerde bitiremedi. Ama yine şanslıyız ki bu sene aynı yerden başlayacağız. Bazı oyuncularımız aramızdan ayrıldı. Onların yerini de yavaş yavaş doldurmaya başlıyoruz. Kendi içimizden öncelikle çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Ama bulamazsak da dışarıdan eksiklerimizi tamamlayıp, bu sezon daha güçlü, daha iyi Malatyaspor izlettirmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar 3 oyuncumuz aramıza katıldı. Üçüyle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni oyuncularımız da gelecek. Takımımızı yavaş yavaş toplayıp 10 günlük kampımız sürecek" dedi.

"Sıkıştırılmış bir lig oynayacağız"

Bu sezonun daha zor olacağını kaydeden Hamzaoğlu, "Öncelikli hedefimiz kadromuzu güzel bir şekilde oluşturup, en iyi şekilde çalışıp lige hazır olabilmek. Geçtiğimiz seneden gelen yıpranmışlıklar var. Bunu atlatmak kolay olmayacak. Bu sezon daha da zor. 40 tane maç var. Sıkıştırılmış bir lig oynayacağız. Derin bir kadroya sahip olmak ve çok dirençli bir kadroya sahip olmak zorundayız. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak güçlü olmak zorundayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Bu sene ki hedefimizi de sezona başladıktan sonra ilerleyen haftalar belirleyecek. Biz geçen her süreçte ulaşabileceğimiz yeni hedefler koyacağız. İnşallah onlara da birer birer ulaşırız” şeklinde konuştu.

"Birilerinin dizginleriyle hareket etmek zorunda kalıyoruz"

Hamzaoğlu, TFF'nin harcama limitleriyle ilişkin olarak da "Yapılması gereken bir şey bu. Kulüplerin durumu ortada. Keşke yabancı kısıtlaması, harcama kısıtlamalara gerek kalmadan, kendi yorganımızı görebilsek, ayaklarımızı da ona göre uzatabilsek. Hiç bunlara gerek kalmayacak. Üzüntüm o. Ama biz birilerinin dizginleri ile hareket etmek zorunda kalıyoruz. Sanki kendi aklımız yokmuş gibi, kendi düşüncemiz yokmuş gibi. Hep birisinin bizim dizginlerimizi çekmesini bekliyoruz. Nerede duracağımızı söylemesini bekliyoruz. Buna üzülüyorum. Yoksa biz mümkün olduğunca çalıştığımız her kulüpte kendi sınırlarımıza göre hareket etmeye çalışıyoruz. Kulüpleri her zaman düşünüyoruz. Çünkü önce kulüpler yaşayacak ki sonra hepimiz yaşayacağız. Eğer umarsızca davranırsak, kulüpleri zor duruma sokarsak, altından kalkamayacağı yükler yüklersek ondan sonra biz de onun altında eziliriz" ifadelerini kullandı.

"Ligin güzel ve renkli geçeceğini düşünüyorum"

Yeni sezonda alınan kurallarla birlikte genç oyuncuların daha fazla şans bulacağını söyleyen Hamzaoğlu, "Bu sene daha farklı olacak. Bir kere çok takım var. Yarış, daha çetin geçecek. Çok rotasyonlu oynanacak bir lig olacak. Çok oyuncu izleyeceğiz. Zaten 5 oyuncu değiştirme hakkıyla beraber yeni genç oyuncular da şans bulacaktır. Bu kuralla birlikte kadrosu iyi olan daha çok oyuncuyu, iyi oyuncuyu barındıran takımların avantajlı olacağı bir gerçek. Ama kendini göstermek için de büyük bir şans. Güzel ve renkli geçeceğini düşünüyorum ligin" dedi.