Yerli tüfekte seri üretime geçildi

Düzce'de yerli ve milli imkanlarla üretilen SAR 762 MT model makine tüfeğin seri üretimine geçilirken, kalifikasyon çalışmaları devam eden 7.62 mm makineli tüfek PMT 7.62'nin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere yerli ve milli imkanlarla silah üretimi yapan Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Sarsılmaz Silah Sanayii'nin geliştirdiği yerli makineli tüfek seri üretim aşamasına geldi. Türk savunma sektörünün uzun zamandır beklediği bir ürün olan proje kapsamında SAR 762 MT modelini geliştiren Sarsılmaz, ürünün testlerini başarı ile tamamlayıp seri üretime geçti. SAR 762 MT (7.62 51 mm Nato) makinalı tüfek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunulacak.

Sarsılmaz'ın yurt içindeki güvenlik güçlerinin kritik ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik yürüttüğü projeler arasındaki PMT 7,62x51 ve PMT 12,7 projeleri de dikkat çekiyor. Aynı derecede öneme sahip bir diğer kritik ihtiyaç olan 12,7 mm'lik ağır makineli tüfeğin prototip çalışmaları devam ediyor. Kalifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 7.62 mm makineli tüfek PMT 7.62'nin teslimatına başlanacak. Yerli ve milli imkanlarla üretilecek bu makineli tüfekler ve silah sistemleri sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılığı sona erecek.