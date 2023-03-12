Yıkım kararı verilen evden ahşap malzeme almak isteyen 2 kişi göçük altında kaldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkım çalışmaları devam eden binanın ahşap aksamlarını söken 2 kişi, duvarın çökmesiyle birlikte enkaz altında kalarak yaralandı.

Olay, Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. 'Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi' çerçevesinde fay hattı ve fay hattının kuzeyinde kalan binalar yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmalarının devam ettiği Demirciler Mahallesi Hayal Sokak'ta yıkım kararı verilen iki katlı ahşap evden Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ahşap pencere, kapı gibi materyalleri almak için sökme çalışmaları yaptı. Kısmen yıkık olan binanın, 2 kişinin yaptığı çalışmalar esnasında duvarı çöktü. Muharrem Aydemir ve Enver Ercin çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Muharrem Aydemir ve Enver Evcin ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulansa taşınan 2 yaralı, Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra beyin kanaması geçiren ve durumu ağır olan 55 yaşındaki Enver Ercin ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muharrem Aydemir'in durumunun iyi olduğu, Enver Ercin'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.