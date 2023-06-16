Yıl sonu hayır panayırı düzenlendi, toplanan paralar okula bağışlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 okulda düzenlenen yıl sonu hayır panayırına öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet ve Dumlupınar ilk ve ortaokulları yıl sonu hayır panayırı düzenledi. Düzenlenen panayıra ilçe halkı ve veliler davet edildi. Okul bahçesinde oluşturulan alanda veliler stant açtı. Açılan stantlarda veliler tarafından poğaça, börek, yöresel, gözleme, baklava, pilav, helva gibi yiyecekler hazırlandı. Öğrencilere ücretsiz verilen yiyecekler, panayıra katılan vatandaşlara ücretli şekilde verildi. Ve toplanan paralar ise okula bağışlandı. Öğrenciler yıl sonu etkinliklerinde unutamayacakları bir gün yaşadı. Yıl sonu panayırının son bölümünde ise öğrenciler müzikler eşliğinde oyun havası oynayarak eğlendi.

Öğrenci velisi, “Hayır panayırımız var bugün. Poğaça ve börekler elde ettiğimiz kazançların hepsini okula vereceğiz” dedi.