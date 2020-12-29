Yılbaşı gecesi yayla ve köy evlerine özel önlem

Bolu'da yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında 2 bin 350 personelin görev yapacağını söyleyen Vali Ümit, “Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa mutlaka o evdeki herkese ceza uygulanır” dedi.

Bolu'da, yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında alınacak tedbirler ve görevlendirmeler yapıldı. İl genelinde polis ve jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında 4 gün boyunca toplam 583 ekip ve 2 bin 350 personel görev yapacak. Yılbaşı eğlencelerinin iptal edilmesiyle birlikte köy ve yaylalarda bulunan evlerde yoğunluk olması ihtimaline karşı ekipler bu bölgeler sıkı denetim altına alacak.

“Yılbaşı tuzağına düşmeyelim”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşının en büyük handikaplardan birisi olduğunu belirterek, alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Ümit yaptığı açıklamada, “Yılbaşı önümüzde ciddi ciddi bir handikap olarak duruyor. Bu handikapa, tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. Bunun için İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülkemiz genelinde gerekli tedbirler yönlendirildi. Biz de il olarak tüm tedbirleri planladık. Buna göre 31 Aralık'tan başlayan 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'e kadar süren 4 günlük süreç içerisinde il merkezimiz ve tüm ilçelerimi olmak üzere emniyet bölgemizde 251 ekip bin 350 personelimiz, jandarma bölgemizde 332 ekibimiz, bin personelimiz işbaşında olacaklar. Her an en az 350-400 civarında personelimiz işinin başında aktif olarak bulunacak. Toplam 583 ekip ve 2 bin 350 personel bu 4 günlük süreç içerisinde görev yapacak. Bunlar öncelikle sokağa çıkma yasağını tam olarak uygulayacaklar. İkincisi, toplu eğlence kesinlikle yapılmaması gerekiyor. İnsanlar ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklasınlar. Çünkü herşeyden önce sağlık geliyor. Yılbaşında toplu eğlencelerden uzak olmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerekiyor. En çok bulaşın olduğu yerler ev ziyaretleri ve toplu alanlar. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanları bizlere bir şekilde iletilmesi lazım” dedi.

“En ücra noktalar takip edilecek”

Yılbaşında şehir merkezinden uzak köy ve yaylalarda vatandaşların eğlence düzenlemesini engellemek için sıkı denetimler yapılacağını kaydeden Ümit, “Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa mutlaka o evdeki herkese ceza uygulanır. Mutlaka yasal tedbirler alınır. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her taraf kontrol altında. Zaten jandarma ekiplerimizin sayısı daha fazla. Yani sadece merkezde değil, aynı zamanda tüm köylerde, en ücra noktalarda bu takipler sürecek. Bu vatandaşımızın hem bireysel hem toplumsal sağlığı içindir. Bunu doğru anlayalım ve anlatalım” ifadelerini kullandı.