İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolcu otobüsünde 25 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bolu’da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 25 kaçak cep telefonuyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 25 kaçak cep telefonuyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu bulunduğunu belirledi. Tespit edilen otobüsü il sınırında kurulan uygulama noktasında durduran ekipler, yolcular üzerinde arama yaptı. Yolcuların çantalarında yapılan aramalarda piyasa değeri 250 bin lira olduğu değerlendirilen 25 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Çantasında cep telefonlarıyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.