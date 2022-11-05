Yolcu otobüsünde beline sarılı 820 gram esararla yakalandı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda beline sarılı halde 820 gram esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği tespit edilen otobüsü Dörtdivan mevkiinde durdurdu. Otobüs içerisinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir yolcunun beline sarılı halde 820 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan yolcu ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.