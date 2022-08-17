İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsünde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda bin 700 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda bin 700 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.


Otobüsteki yolculardan N.Ç.'nin (59) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda N.Ç.'ye ait bavulun içinde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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