Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüs ve yolcularda yapılan aramalarda yolculardan E.S.'nin (50) üzerinde 125 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.