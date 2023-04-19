İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsündeki 15 kilo uyuşturucuyu "Asır" buldu

Bolu’da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Asır" ile yapılan aramada, metal boru içerisinde gizlenmiş halde 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Asır" ile yapılan aramada, metal boru içerisinde gizlenmiş halde 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi geçişinde yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan geçişinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Asır" ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine metal boru içerisinde gizlenmiş halde 15 kilogram uyuşturucu bulundu. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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