Yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Akyazı Karayolu Yeniceşeyhler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 34 EAK 861 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.