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Yöresel ürünler pazarı Highway'de

HighWay Outlet Yöresel Ürünler Pazarı’na ev sahipliği yaparak, ziyaretçilerini Türkiye’nin yöresel lezzetleriyle buluşturuyor.

HighWay Outlet Yöresel Ürünler Pazarı'na ev sahipliği yaparak, ziyaretçilerini Türkiye'nin yöresel lezzetleriyle buluşturuyor.


Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı, birbirinden lezzetli doğal ürünleri, konserler, renkli aktiviteler ve sürpriz etkinlikleriyle 2 Ocak- 9 Şubat 2020 tarihleri arasında; Gümüşhane pestilinden, Trabzon tereyağına, Kars kaşarından, Erzincan tulum peynirine, Beypazarı ürünlerinden Trakya sucuğuna yurdun dört bir köşesinden yüzlerce farklı tat ve lezzet çeşitleriyle HighWay Outlet Kiğılı mağazası önündeki alanda Yöresel Ürünler Sokağı olarak hizmet verecek. 9 Şubat Pazar akşamına kadar devam edecek olan Yöresel Ürünler Pazarı'na tüm Bolulu vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

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