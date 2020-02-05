İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yumurtam Sıcak Müzikal Tiyatrosu 14 Burda'da

Bolu’yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 8 Şubat Cumartesi günü ‘Yumurtam Sıcak’ müzikal tiyatrosu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Bolu'yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 8 Şubat Cumartesi günü ‘Yumurtam Sıcak' müzikal tiyatrosu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.


8 Şubat Cumartesi günü 14:00 ve 17:00'da ücretsiz sahnelenecek ‘Yumurtam Sıcak' müzikal tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.


Gıt Gıt Gıdak ailesi, masalsı ormanda mutlu bir şekilde hayatlarına devam ederken Yumurta Canavarı'yla tanışırlar. Yumurta Canavarı, Gıt Gıt Gıdak ailesinin mutlu yaşantılarını bozmaya kararlıdır. Ü Ürü Baba ve ailesi Yumurta Canavarı'nı kötü huylarından kurtarabilmek için minklerin de yardımıyla planlar yaparak macera dolu anlar yaşayacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.