Yurdun dört bir yanından lezzetler Highway Outlet'te!

Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yöresel Ürünler Pazarı ile bir kez daha ziyaretçilerini Türkiye'nin ünlü lezzetleriyle buluşturuyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden yola çıkarak, üreticinin elinden tüketicinin evine ulaşan ve memleket kokusunu şehirlerin hayatıyla dokusuyla buluşturan doğal ve yöresel ürünler, 23 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Üretici Sokağı Yöresel Ürünler Pazarı konseptiyle Highway Outlet'te olacak. Highway Outlet Kiğılı mağazası önünden başlayarak yaklaşık 200 metrekare gibi büyük bir alan üzerinde kurulan ve yurdun dört bir yanından özel lezzetlerin yer alacağı Yöresel Ürünler sokağında; pastırmadan sucuğa, tereyağından bakliyata, peynir çeşitlerinden baharatlara, pestilden nar ekşisine, baldan kuruyemişe, zeytinyağında çörek otuna, gül ürünlerinden sabun çeşitlerine yüzlerce ürün bulunacak.