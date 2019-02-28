Yurttan kaçan 3 kız, kuaförün şikayetiyle yakalandı

Karabük'te 23 gün önce kaldıkları yetiştirme yurdundan kaçarak Bolu'ya gelen 3 kızdan 2'si, gittikleri kuaförün şikayetiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaşları 15 ila 16 arasında değişen Ç.M., İ.B.S. ve A.T.S. isimli genç kızlar,23 gün önce Karabük'te kaldıkları yetiştirme yurdundan kaçarak Bolu'ya geldi. İddiaya göre, Bolu'ya gelen kızlar, kent merkezinde bulunan 6 farklı kuaföre giderek saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para ödemeden kaçtı. Kuaförlerin ihbarı üzerine polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 genç kızı yakalamak için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde, Sümer Mahallesi'nde bulunan bir kuaför, 3 genç kızın saç ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para ödemeden kaçtıkları ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kızların yaya olarak dolaştıklarını belirledi. Polisin kendilerini aradığını fark eden kızlar ile ekipler arasında yaklaşık 1 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Ekipler, Ç.M. ve İ.B.S. isimli kızları havaya ateş ederek durdurdu.

Gözaltına alınan 2 kız, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. A.T.S. isimli gen kızın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.