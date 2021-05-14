Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kız, yaralı halde bulundu

Bolu'da 7 arkadaşıyla birlikte yayla evinde alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıkan bir genç kız, karşısına çıkan yılandan korkarak ormanlık alanda düşüp, metrelerce yuvarlandı. Yaralı halde yol kenarında bulunan genç kızın korona virüs testinin de pozitif olduğu anlaşıldı.

Bolu'da annesiyle birlikte yaşayan Ece E. (22), dün akşam saatlerinde 7 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için Çakmaklar yaylası mevkiinde bulunan bir yayla evine gitti. Gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ece E., sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. Ece E. yürüyüş yaptığı sırada karşısına çıkan yılandan korkarak yol kenarındaki ormanlık alan doğru koştuğu sırada düşüp, metrelerce yuvarlandı. Ayağından yaralanan ve güçlükle yürüyebilen genç kız, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tam olarak anlatamayan Ece E.'nin telefonunun şarjının bitmesi sebebiyle ekipler genç kıza bir daha ulaşamadı. Ece E.'nin telefonunun son sinyal verdiği bölgede AFAD, polis ve jandarma ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

Yaylaya çıkan vatandaş buldu

AFAD ekiplerinin bölgede bulunan yerleşim alanlarında yaptığı arama çalışması sırasında bir vatandaş yol kenarında yaralı bir kız gördüklerini söyledi. AFAD ekipleri hızla yaralı olduğu söylenilen kızın bulunduğu yere gitti. Vatandaşlar tarafından bulunan genç kızın kaybolan Ece E. olduğu tespit edildi.

Korona virüs testi pozitif çıktı

Genç kızın ilk durumunu kontrol eden AFAD ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Ayağından yaralanan ve yürümekte güçlük çeken Ece E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Ambulansta kimlik bilgileri üzerinden korona virüs sorgulaması yapılan genç kızın pozitif olduğu ve karantina süresinin bitmediği belirlendi. Tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ece E.'nin tedavisinin ardından karantina süresi sonuna kadar yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Ayrıca, Ece E. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ve karantina kurallarını ihlal etmekten idari işlem yapılırken, genç kızın gece boyunca birlikte olduğu 7 arkadaşına ulaşılması için polis ekipleri çalışma başlattı.