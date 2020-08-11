Yuvadan balkon boşluğuna düşen 50 yavru kırlangıç 3 saatte kurtarıldı

Bolu'da, çatıda bulunan yuvadan bir apartmanın balkon boşluğuna düşen 50 yavrusu kırlangıç itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alpağut mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst dairesinin balkonundan kuş sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, merdivenli araçla çıktıkları balkonda yaptıkları incelemede çatıda bulunan bir yuvadan çok sayıda kuşun dairenin balkon boşluğuna düştüğünü belirledi.

Balkon boşluğuna düşen 50 yavru kırlangıç, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak milli parklar ekiplerine teslim edildi.