Zincirleme kaza TEM Otoyolu Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu

Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, trafik ekipleri tarafından emniyet şeridi ve sağ şeritten kontrollü olarak yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekildi. Trafiğin 2 şeride düştüğü otoyolun Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulunan Bolu Dağı Tüneli'nde de trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. Sürücüler Abant gişelerinden yönlendirilmeye başlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.