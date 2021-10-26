Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor 1 - Çarşambaspor 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Boluspor, sahasında Çarşambaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Boluspor atağında Novak'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Arda Köksal'ın şutunda top auta çıktı.
43. dakikada Arda Köksal'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Odah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
87. dakikada Talha'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diyar Kaba'nın dönerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Akdağ, Abdülhamit Söyler, Kurtuluş Aslan
Boluspor: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Odah (Diyar Kaba dk. 60), Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Novak (Talha Erdoğan dk. 60), Atamer Bilgin, Arda Köksal (Alican Özyürek dk. 70), Ensar Bilir, Berk Yıldız, Erkam Reşmen
Yedekler: Kaan Doğan, Abdurrahim Dursun, Fethi, Eray Ateseven, Bregu, Emin Bayram, Abdurrahman Canlı,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Çarşambaspor: Akın Demirtaş, Mete Han Genç (Enver Ayyıldız dk. 46), Recep Oğuz, Muhammet Uzun, Safa Yıldırım (Metin Karakan dk. 46), Yüksel Çal (Mustafa Pınar dk. 46), Hasan Küçük, Mert Tolun, Cihat Karakuş, Fırat Salur (Fırat Aras dk. 75), Mustafa Doğan (Emre Fırtına dk. 80 ?)
Yedekler: Alihan Coşkun, Aykut Topal
Teknik Direktör: Ufuk Sarı
Gol: Diyar Kaba (dk. 87) (Boluspor)
Sarı kartlar: Recep Oğuz, Muhammet Uzun (Çarşambaspor), Hakan Bilgiç, Diyar Kaba (Boluspor)