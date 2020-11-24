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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Boluspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur karşılaşmasında Boluspor, Kahramanmaraşspor'u evinde 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


23. dakikada Marlinho'nun pasıyla ceza sahasına giren Mihajlovic'in şutunda top üst direkten auta çıktı.


73. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Uysal'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


76. dakikada ceza alanına yapıla ortaya iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa şutunda top filelerle buluştu. 1-1


85. dakikada Muhammed Bayır'ın ortasında Tugay Kaçar'ın kafa vuruşu kaleciden geri döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Tugay'ın ikinci şutu ise savunmaya çarparak kornere çıktı.


109. dakikada ceza sahasında Poepon'un şutunda kaleciden seken meşin yuvarlak üst direğe çarpıp geri döndü. Dönen topu alan Hamza Gür'ün şutu ağlara gitti. 2-1



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Şevket Teker, Mustafa Han, Uğur Erdoğan


Boluspor: Yavuz Aygün, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı (Oğuzhan Erbay dk. 118), Marlinho (Kerim Alıcı dk. 98), Mihajlovic (Muhammed Bayır dk. 62), Muhammet Arslantaş (Poepon dk. 46), Raşid Yöndem (Hamza Gür dk. 106), Alican Özfesli, Ali Keten, Fatih Özkan, Belibi (Tugay Kaçar dk. 46)


Yedekler: Aykut Demir, Oğul Kaan Doğan, Meriç Köstereli, Ömer Azman


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Kahramanmaraş: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman, Cihan Avcu (Recep Türköz dk. 62), Osman Budur, Halil Uysal (Eren Taşkın dk. 108), Emin Altunay (Talha Mayhoş dk. 82), Erdem Koçal, Kadir Kaan Özdemir, Yakup Zorlu (Burak Göksel dk. 33), Doğanay Kılıç, Orhan Evci


Yedekler: Erdi Bakırcı, Selçuk Özcan, İsmet Kavuştu, İbrahim Koca


Teknik Direktör: Sinan Yücer


Goller: Halil Uysal (dk. 73) (Kahramanmaraşspor), Gökhan Sazdağı (dk. 76) Hamza Gür (dk. 109) (Boluspor)


Sarı kartlar: Cihan Avcu, Kadir Kaan Özdemir, Osman Bodur, Recep Türköz, (Kahramanmaraşspor)

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