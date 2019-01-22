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Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak'ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı.


25. dakikada Belhanda'nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan'da kaldı.


29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah'ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa'nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi.


39. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR'a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.


41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu


Boluspor: Gökhan Köstereli, Mamadou Diarra, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Haktan Odabaşı, Emre Gültekin, İshak Çakmak, Mustafa Durak, Chukwuma Akabueze, Can Özcan


Yedekler: Cengizhan Şarlı, Umut Gündoğan, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Guıdo Koçer, Mustafa Batuhan Altıntaş, Abdurrahman Çağlar


Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak


Galatasaray: İsmail Çipe, Martın Lınnes, Ahmet Yılmaz Çalık, Gökay Güney, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Ryan Donk, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik


Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Celik Yüksel, Sofıane Feghoulı


Teknik sorumlu: Levent Şahin


Gol: Selçuk İnan (dk. 41 pen.) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk (Galatasaray)

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