Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında konuk Galatasaray, Boluspor’u 2-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında konuk Galatasaray, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
76. dakikada İshak'ın ara pasıyla ceza sahasına giren İsmail Odabaşı kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Kaleci İsmail son anda topu tokatladı. Top Bolusporlu oyuncu İsmail'e çarparak auta çıktı.
85. dakikada Boluspor tarafından kullanılan korner vuruşuyla Galatasaray ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambol esnasında fileye giden topu Galatasaraylı futbolcular çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.
87. dakikada Akabueze'nin ara pasıyla kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı topu takım arkadaşına çıkartmak isterken kaybetti.
90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Hakkı Odabaşı'nın vurduğu top kale direğine sürterek dışarı çıktı.
90+3. dakikada ceza sahasına giren Muğdat, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu
Boluspor: Gökhan Köstereli, Mamadou Diarra, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Haktan Odabaşı, Emre Gültekin (Umut Gündoğan dk. 59), İshak Çakmak, Mustafa Durak (Guido Koçer dk. 59), Chukwuma Akabueze, Can Özcan (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 75)
Yedekler: Cengizhan Şarlı, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Abdurrahman Çağlar
Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak
Galatasaray: İsmail Çipe, Martın Lınnes, Ahmet Yılmaz Çalık, Gökay Güney, Ömer Bayram, Selçuk İnan (Celil Yüksel dk. 73), Ryan Donk, Younes Belhanda (Henry Onyekuru dk. 84), Yunus Akgün, Sinan Gümüş (Sofiane Feghouili dk. 84), Muğdat Çelik
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: Selçuk İnan (dk. 41 pen.), Muğdat Çelik (dk. 90+3) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu, İsmail Odabaşı (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk, Ömer Bayram (Galatasaray)