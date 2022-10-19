Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 1 - Fethiyespor : 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Boluspor, kendi evinde Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Batuhan Gültek, Barış Çiçeksoyu, Orhan Timurtaş dx
Boluspor: Selmani, Batuhan İşçiler, Ercan Yazıcı, Posmac, Eray Ataseven, Arda Köksal (Tugay Kaçar dk. 85 ?), Mehmet Çınar, Burak Asan, Melih Okutan (Erdem Can Polat dk. 46), Bregu (Ensar Bilir dk. 67), Ozan Papaker
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Özkan, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Furkan Demir
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Fethiyespor: Murat Demir, Doğancan Kılıç, Şahan Akyüz, İlyas Yılmazer, Onur Taha Takır, Aykut Uluç (Hanifi Özkök dk. 62), Halil Köçer, Berkin Taşkın (Burak Başkaya dk. 46), Mustafa Apardı, Burak Özduman (Berk Günden dk. 85 ?), Cihan Kazan (Oğuzhan Bayram dk. 81)
Yedekler: Mustafa Erdem Uysal
Teknik Direktör: Mesut Toros
Gol: Ozan Papaker (dk. 59) (Boluspor)
Sarı kart: Eray Ataseven (Boluspor)