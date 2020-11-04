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Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 2 - Hacettepespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur karşılaşmasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Hacettepespor'u 2-1 mağlup etti. Alınan sonuçla Boluspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmiş oldu.



Maçtan dakikalar


13. dakikada sol kanattan Mihajlovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Muhammet'in vuruşu yandan auta çıktı.


31. dakikada Hacettepespor atağında Selim Okur'un sol kanattan ortasında Mehmetcan Yıldırım'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


33. dakikada topla birlikte ceza sahası dışına kadar giren Burak Asan'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.


49. dakikada Hacettepespor atağında Furkan Temir'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde son dokunan Ali Eren Karadağ topu ağlara gönderdi. 0-1


77. dakikada, Boluspor'un sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Hamza Gür'ün kafa şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


88. dakikada Bolsupor'da, Muhammed Arslantaş'ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Ali Keten, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Selim Özen, Suat Fidan, Çağrı Ateş


Boluspor: Ömer Alıcı, Ali Keten, Fethi Özer, Burak Asan, Muhammet Arslantaş, Raşit Yöndem, Muhammed Gümüşkaya (Hamza Gür dk. 65), Marlinho, Mihajlovic (Abdullayev dk. 66), Fatih Özkan (Oğuzhan Berber dk. 46), Belibi (Alican Özfesli dk. 46)


Yedekler: Oğul Kaan, Kerim Alıcı, Felipe, Bekir Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Hacettepespor: Yasin Davuş, Metehan Mert, Muhammet Selim Okur, Umutcan Akdeniz, Ataberk Gök (Çayan Poshoroğlu dk. 84 ?), Kaan Yüksel, Mehmetcan Yıldırım, Furkan Temir, Yağız Suat Bolat (İhsan Küçük dk. 89 ?), Ali Eren Karadağ, Mehmet Can Güngör (Sarp Ekinci dk. 85 ?)


Yedekler: Doğan Bilgin, Muhammed Ali Barutçu, Musa Şahindere, Numan Soysal


Teknik Direktör: Gökhan Gedikali


Goller: Ali Eren Karadağ (dk. 49) (Hacettepespor) Hamza Gür (dk. 77), Ali Keten (dk. 88) (Boluspor)


Sarı kartlar: Muhammet Arslantaş (Boluspor), Yağız Suat Bolat (Hacettepespor)

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