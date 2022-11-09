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Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu : 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu'nda Boluspor evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.



Maçtan Dakikalar


57. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Zahit Çınar'ın pasında Furkan Demir topu ağlara gönderdi. 1-0


63. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışına kadar süren Bregu'nun sert şutunda top ağlara gitti. 2-0


70. dakikada Arda Köksal'ın ceza sahası içinde elle oynadığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.


72. dakikada Artun Akçakın'ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Zafer Gayretli


Boluspor: Selmani, Eray Ataseven (Landel dk. 88 ?), Bregu (Arda Köksal dk. 66), Zahit Çınar, Batuhan İşçiler, Yameogo, Ozan Paker (Furkan Demir dk. 46), Ercan Yazıcı, Burak Asan (Tugay Kaçar dk. 88), Melih Okutan (Erdem Can Polat dk. 72), Posmac


Yedekler: Bartu Kulbilge, Ngandu, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ensar Bilir


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen (Mert Can Salık dk. 68), Muhammet Ömer Çakı (Gökhan Meral dk. 88), Cengiz Ötkün (Ferit Bay Gündüz dk. 68), Fatih Somuncu, Yılmaz Can Taşkıran, Yusuf Talum (Mert Temizkan dk. 75), Artun Akçakın, Alperen Pak, Ahmet Furkan Özcan, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş


Yedekler: Mert Can Salık, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Azad Filiz


Teknik Direktör: Serdar Bozkurt


Goller: Furkan Demir (dk. 57), Bregu (dk. 63) (Boluspor), Artun Akçakın (dk. 72) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kart: (Erdem Can Polat) (Boluspor)

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