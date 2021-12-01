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Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 - 52 Orduspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Turu'nda Boluspor, 52 Orduspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan ev sahibi takım bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


3. dakikada topla buluşan Arda Köksal kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0


27. dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde defansın arkasına sarkan topla buluşan Novak'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


46. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Muzaffer Kahrıman'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1


73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Tütüncü'nün sert şutunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti. 2-2


82. dakikada Boluspor atağında Alican Özyürek'in sert şutunda top ağlara gitti. 3-2


89. dakikada ceza sahası içinde Hakan Bilgiç rakip savunma oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.


90+1. dakikada Diyar Kaba'nın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 4-2



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Yıldırım, Hasan Erdoğan


Boluspor: Ömer Alıcı, Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Ensar Bilir, Novak (Alican Özyürek dk. 75), Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Arda Köksal (Berk Yıldız dk. 39), Diarrassouba, Diyar Kaba


Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Abdurrahim Dursun, Bregu, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten, Abdurrahman Canlı


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


52 Orduspor: Batuhan Bahtiyar, Eray Aktaş (Yiğit Triyaki dk. 72), Taner Kahriman, Ömer Yıldırım (Emre Tosun dk. 46), Hüseyin Süre, Gökhan Berkay Yıldız, Efe Kağan Kayahan, Muzaffer Kahrıman, Furkan Tütüncü (Seçkin Eroğlu dk. 85), Fırat Sefa Öncü (Gökhan Özer dk. 46), Mehmet Atik


Yedekler: Berat Çelebi, İzlem Anıl Balakkız, Batuhan Aktaş


Teknik Direktör: Cüneyt Triyaki


Goller: Arda Köksal (dk. 3), Novak (dk. 27), Alican Özyürek (dk. 82), Diyar Kaba (dk. 90+1) (Boluspor), Muzaffer Kahrıman (dk. 46), Furkan Tütüncü (dk. 73) (52 Orduspor)


Sarı kart: Ensar Bilir (Boluspor)

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