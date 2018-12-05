Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 5 - Van Büyükşehir Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.
eleme turu ilk maçında Boluspor, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Mutlu'nun ceza sahasına ortasında ceza sahasında Özgür Can Özcan'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.
41. dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten geri döndü.
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mutlu Güler'in sert şutu ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Batuhan Altıntaş'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak ağlara gitti. 2-0
75. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Haktan'ın pasında Batuhan Altıntaş'ın şutu filelerle buluştu. 3-0
78. dakikada Sebaihi'nin şutunda kaleciden dönen topu İsmail Haktan'ın ağlara yolladı. 4-0
81. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa gelişine vuran Mesut Saray'ın şutu filelere gitti. 4-1
82. dakikada Uğur Akdemir'in direkten dönen şutunda topla buluşan Sebaihi topu ağlara gönderdi. 5-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Soner Maraş
Boluspor: Gökhan Köstereli, Uğur Akdemir, Dimov, Berkay Tolga Dabanlı, Mutlu Güler (Guido dk. 76), Burak Asan (Akabueze dk. 79), İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, Umut Gündoğan, Batuhan, Özgür Can Özcan (Hayrullah Bilazer dk. 46)
Yedekler: Sabri Can, İshak Çakmak, Etoundi, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci (Oktay Aydın dk. 46), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray, Ahmet Şahbaz, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu, Umut Koray Öz (Çağrı Tekin dk. 74), Barış Sağır, Sedat Komi
Yedekler: Ender Kaya, Bilal Özhan, Mutlu İlengöz, Uğur Karakoç, Tahir Kurtuluş
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Goller: Mutlu Güler (dk. 54, Batuhan Altıntaş (dk. 57 ve 75), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 78), Sebaihi (dk. 82) (Boluspor), Mesut Saray (dk. 81) (Van BB)
Sarı Kartlar: Soner Birinci, Burçak Özkanca (Van BB)