15 Temmuz şehitleri ölümsüzleştiriliyor

Okul Müdürü Keziban Atagündüz, öğrencilerinin 15 Temmuz kahramanlarını bu çalışmayla ölümsüzleştirmek istediklerini, milletin darbecilere karşı direnişinin tarihimizde önemli bir yere sahip olduğunu ve sonraki nesillere de aktarılması gerektiğini belirterek " Bu menfur saldırı sonucu halkımızın direnişini, rölyef çalışmasıyla ölümsüzleştirmek istedik. O gece milletimizin hafızasına kazınan bazı kareleri öğrencilerimiz önce resmettiler daha sonra kille üç boyutlu çalışma ortaya koyuyorlar. Bu eserler bittikten sonra kentin uygun bir noktasında kalıcı olarak sergilenecek” dedi

Görsel sanatlar öğretmeni Mutiye Çelik ise projeyi 13 öğrenciyle yürüttüklerini, projenin isminin "15 Temmuz Gecesi'nden Doğan Yıldızlar" isminin verildiğini 1 belirterek 5 Temmuz'da halkın büyük bir mücadele vermesi sonucu kendi yıldızlarını ortaya çıkardığını, projenin 10 farklı rölyef çalışmasından oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara döküldüğünü hatırlatan Öğrenci Selen Gönen ise “ 15 Temmuz gecesinde minarelerden yükselen sela seslerini canlandırmak istedim." dedi.

İlknur Gençeli de çalışmayı yaparken 15 Temmuz'da yaşananları yaşıyor gibi hissettiğini söyledi.