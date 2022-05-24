17 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber

Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün meydana geldi. Fırat Çetin (17) idaresindeki 15 NB 351 plakalı motosiklet ile İ.G. yönetimindeki 15 AB 866 plakalı hafif ticari araç, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan motosiklet sürücüsü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Çetin, buradaki müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastane morgunun önüne gelen Çetin'in yakınları ve çok sayıda arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı. Çetin'in dayısı Yaşar Bulut morg önünde yaptığı açıklamada, Fırat'ın arkadaşları tarafından çok sevilen bir genç olduğunu söyledi. Cenaze işlemlerinden ardından gencin cenazesi Sultan Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.