2 bin 180 rakımda karda mahsur kalan bakım ekibi kurtarıldı

Burdur'da 2180 rakımdaki baz istasyonuna bakım için giden ekip, kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler 2 kişiyi kurtardı.

Burdur'un Altınyayla ilçesi 2180 rakıma sahip Boncuk Dağı baz istasyonuna bakım için giden M.Ç, ve B.B, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan bakım ekibinin ihbarı üzerine kriz masası oluşturuldu. Gölhisar ilçesinde oluşturulan toplanma merkezine jandarma, UMKE, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğünden 49 personel sevk edildi. Akşam saatlerinde kurtarma operasyonu başlatıldı. 23.00 sıralarında kurtarma ekipleri mahsur kalan bakım ekibine ulaştı. İlk sağlık kontrollerinin ardından Elmalıyurt köyüne indirildi. Hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.